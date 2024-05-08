Вице-президент бренда Vivo представил официальные рендеры предстоящих мобильных телефонов X100 Ultra и X100S.

vivo.comВице-президент бренда Vivo Цзя Цзиндун (Jia Jingdong) представил официальные рендеры долгожданных мобильных телефонов X100 Ultra и X100S в своем официальном аккаунте на Weibo. Несмотря на то, что статья была опубликована во время первомайского праздника "Золотая неделя", поклонники были в восторге от возможности увидеть новые функции и примеры фотографий обоих устройств.

Официальный рендер X100 Ultra демонстрирует круглый модуль камеры на задней панели, более выступающий и занимающий большую площадь. Объектив, обозначенный как VARIO-APO-SONNAR 1.75-2.67/14-85 ASPH., с гордостью демонстрирует маркировку ZEISS T* для большего доверия.

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С другой стороны, X100S оснащен модулем камеры, который также занимает верхнюю половину задней панели устройства. Однако в сравнении с ним выступ группы объективов более тонкий. В центре модуля камеры красуется логотип ZEISS T*, а на нижней половине кольца - спецификации объектива VARIO-TESSAR 1.57-2.57/15-70 ASPH.

Стали известны захватывающие подробности о X100 Ultra, в том числе использование 1-дюймового сенсора SONY LYT-900 нового поколения с 50-мегапиксельным основным зеркалом. Устройство также оснащено противоударной технологией CIPA 4.5 уровня gimbal OIS+EIS, обеспечивающей стабильные и четкие снимки. Кроме того, в некоторых телефонах с телефотосъемкой будет использоваться сенсор ISOCELL HP9 с 200-мегапиксельным телеобъективом APO Super, что обещает улучшить качество изображения.