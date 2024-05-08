Samsung собирается выпустить ноутбук высокого класса под названием Galaxy Book4 Edge.

Galaxy Book 4 / samsung.com

Компания Samsung хорошо известна своими инновационными продуктами Galaxy, особенно в категории смартфонов. Однако недавно появилась информация о том, что технологический гигант планирует использовать название "Edge" для своего предстоящего ноутбука Samsung Galaxy Book4 Edge.

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Хотя подробности о новом ноутбуке пока скудны, по слухам, это будет устройство высокого класса, работающее под управлением Windows на Arm. Одной из ключевых особенностей Galaxy Book4 Edge, по слухам, станет использование процессора Snapdragon X Elite. Были предположения об использовании процессора Snapdragon X Plus, но пока неясно, на каком из них Samsung остановится в итоге.

Процессор Snapdragon X Elite обещает высочайшую производительность благодаря 12 ядрам, превосходя модель X Plus по мощности CPU и GPU. Кроме того, оба процессора предлагают ускорение искусственного интеллекта и модем 5G, что делает их самыми мощными процессорами Qualcomm Windows on Arm на сегодняшний день.

Решение Samsung выйти на рынок ноутбуков с Galaxy Book4 Edge произошло на фоне анонса пресс-конференции Microsoft и ASUS, которая состоится 20 мая. Обе компании планируют представить ноутбуки на базе процессоров серии Snapdragon X, и, по слухам, Samsung и Lenovo также могут представить свои устройства одновременно.

Инсайдеры предполагают, что цель этих производителей - обогнать MacBook Air от Apple благодаря новым процессорам Qualcomm. С приближением официальной даты запуска технологические энтузиасты с нетерпением ожидают выхода Galaxy Book4 Edge от Samsung и обещания передовых функций, которые он принесет с собой.