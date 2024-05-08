Apple революционизирует процесс создания видео с помощью нового обновления Final Cut Pro.

apple.com

Компания Apple объявила о выпуске обновления Final Cut Pro, которое открывает пользователям iPad и Mac беспрецедентные возможности для создания видео. Обновление демонстрирует мощную функцию многокамерной съемки на iPad "Live Multicam" и добавляет передовую технологию редактирования AI в Mac-версию Final Cut Pro.

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В Final Cut Pro 2 для iPad Apple использует преимущества высокой производительности нового iPad Pro, представив функцию "Live Multicam". Эта функция позволяет пользователям подключать до четырех камер непосредственно к iPad для одновременной съемки и предварительного просмотра. В сочетании с приложением Final Cut Camera, разработанным для iPhone и iPad, пользователи могут вести беспроводную съемку с разных ракурсов и управлять настройками съемки в режиме реального времени. Обновление также поддерживает внешние накопители, что делает работу по редактированию более гибкой и эффективной.

Не менее впечатляющим стало обновление Final Cut Pro 10.8 для Mac, в котором появилась новая функция искусственного интеллекта, автоматически настраивающая стиль видео и фотографий. Это значительно повышает эффективность редактирования и улучшает эффекты. Новые функции временной шкалы и инструменты цветокоррекции также позволяют пользователям точно управлять визуальными эффектами и легко ориентироваться в процессе редактирования.

Брент Чиу Уотсон (Brent Chiu Watson), старший директор подразделения Apps Worldwide Product Marketing компании Apple, отметил, что эти обновления сделают iPad и Mac мощными инструментами для создания фильмов, обеспечивая беспрецедентную свободу творчества как в студии, так и в дороге.