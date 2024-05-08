Утечка изображений SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II: Раскрыты кольцо установки диафрагмы и пользовательские кнопки.





Sony Alpha Rumors

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В сети появились изображения готовящегося к выпуску объектива SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II, проливающие свет на некоторые новые интересные особенности объектива второго поколения. По сравнению с предыдущим поколением, новый объектив может похвастаться большим количеством колец диафрагмы и пользовательских кнопок, что делает его потенциально революционным дополнением к миру фотографии.

Одно из самых заметных отличий - добавление кольца диафрагмы на конце объектива и пользовательских кнопок на его корпусе. Хотя на фотографиях запечатлена только верхняя часть корпуса объектива, ожидается, что сбоку, под кнопкой переключения AF / MF, будет располагаться еще одна пользовательская кнопка.

Помимо новых элементов дизайна, SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II, по слухам, будет иметь улучшенную оптическую конструкцию для повышения резкости и цветопередачи. Кроме того, объектив будет иметь диаметр фильтра 82 мм и более легкий и компактный корпус по сравнению с предшественником.

Несмотря на заявления о более легком и компактном корпусе, некоторые скептики предполагают, что размеры SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II могут не сильно отличаться от предыдущего поколения. Однако все предположения развеются, когда объектив будет официально представлен 16 мая.

Любителям фотографии и поклонникам SIGMA придется подождать еще немного, чтобы получить в свои руки долгожданный SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II. Следите за обновлениями по мере приближения даты официального запуска.