В приложении Google Фото скоро может появиться опция, которая поможет вам восстановить место в облачном хранилище

Google Photos, популярный онлайн-сервис для хранения и управления фотографиями, по сообщениям, работает над новым обновлением, которое поможет пользователям сэкономить место в хранилище. Обновление позволит пользователям конвертировать сохраненные фотографии оригинального качества в формат "для экономии места". Эта функция будет доступна через опции резервного копирования, управления хранилищем и конвертации фотографий, что упростит пользователям задачу экономии места в хранилище.

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В настоящее время пользователи могут сжимать фотографии только в интернете в Google Фото. Однако в грядущем обновлении пользователи смогут делать это непосредственно в приложении Google Фото на устройствах Android.

Скрытая функция "Восстановить хранилище", обнаруженная пользователями PiunikaWeb и AssembleDebug, как ожидается, станет переломным моментом для пользователей, приближающихся к лимиту хранилища Google. Хотя после сжатия фотографии могут немного потерять в качестве, компромисс в виде освобождения места для хранения стоит того для многих пользователей.

Чтобы получить доступ к новой функции после ее появления, пользователи могут перейти в Настройки фотографий > Резервное копирование > Управление хранилищем > Преобразовать фотографии в хранилище. После этого они получат предупреждение об изменении качества фотографий, а затем возможность продолжить сжатие существующих фотографий и видео.

Это обновление будет особенно полезно для пользователей Google Photos с большим количеством сохраненных воспоминаний, поскольку оно предоставляет простое в использовании решение для экономии места в приложении. Оно также может помочь пользователям сэкономить деньги, поскольку потенциально позволит им снизить тарифный план Google One.