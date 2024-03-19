Согласно отчету MacRumors, компания Apple готовится выпустить iOS 17.4.1 и iPadOS 17.4.1 в ближайшие несколько дней.

Согласно отчету MacRumors, компания Apple готовится выпустить iOS 17.4.1 и iPadOS 17.4.1 в ближайшие несколько дней. Ожидается, что новые версии, обозначенные номером сборки 21E235, будут представлять собой незначительные обновления, направленные на устранение программных ошибок и уязвимостей в системе безопасности iPhone и iPad.

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Хотя пока неизвестно, появятся ли в обновлениях какие-либо новые функции или серьезные изменения, пользователи могут рассчитывать на более плавную и надежную работу со своими устройствами после установки новейшего программного обеспечения.

Помимо мобильных обновлений, Apple также собирается выпустить обновление для macOS Sonoma 14.4.1. Ожидается, что в этом обновлении будут устранены различные ошибки, в том числе проблемы, связанные с USB-концентраторами и принтерами в предыдущей версии macOS 14.4.

Поскольку Apple продолжает уделять приоритетное внимание стабильности и безопасности своего программного обеспечения, пользователям рекомендуется следить за официальным выходом этих обновлений и своевременно устанавливать их, чтобы обеспечить актуальность и защиту своих устройств.