Компания Google разрабатывает новую функцию " Adaptive Touch ", призванную обеспечить пользователям телефонов Pixel улучшенную работу с сенсорным экраном.

По слухам, Google работает над "Adaptive Touch" - функцией для телефонов Pixel, и ее упоминание якобы было замечено в Android 14 QPR3 Beta 1 в прошлом месяце. Эта усовершенствованная функция позволит экрану настраивать чувствительность к прикосновениям в зависимости от погодных и пользовательских условий. Теперь в новом отчете говорится, что адаптивный сенсорный режим будет доступен в моделях Pixel 9 и Pixel 9 Pro. В прошлом году Google уже реализовала функцию обнаружения защитного экрана в серии Pixel 8.

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Android Authority сообщает, что последнее обновление Android 14 QPR3 Beta 2 содержит код, который связывает эту функцию адаптивного касания с флагманской линейкой Pixel 2024. Сообщается, что обновление помечает "Adaptive Touch" как функцию "P24". Судя по предыдущим моделям релизов Google, сокращение "P2X" относится к телефонам Pixel определенного года.

На основании этого можно предположить, что функция адаптивного сенсорного управления появится на смартфонах Pixel 9 и Pixel 9 Pro в 2024 году. Google также может привнести эту функцию в ранее выпущенные модели Pixel на более позднем этапе, возможно, в рамках снижения функциональности Pixel.