Версия Final Fantasy XIV для Xbox Series X|S будет официально представлена 21 марта.

В ходе сегодняшней программы Xbox Partner Preview компания Square Enix объявила о том, что популярная MMORPG Final Fantasy XIV скоро будет доступна на Xbox Series X|S. Более 30 миллионов любителей приключений уже погрузились в мир Эорзеи, а последняя версия игры, "Золотое наследие", должна выйти летом 2024 года.

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Ожидание версии для Xbox Series X|S растет с момента запуска открытого бета-тестирования 21 февраля. Наконец, игроки смогут получить игру в свои руки, когда она официально выйдет 21 марта. Эта новость обрадовала фанатов, которые с нетерпением ждали возможности испытать Final Fantasy XIV на своих консолях Xbox.

Final Fantasy XIV стала хитом на таких платформах, как PlayStation и Steam, завоевав верных поклонников благодаря захватывающему геймплею и увлекательной сюжетной линии. Теперь игроки Xbox Series X|S получат возможность присоединиться к эпическим приключениям, которые предлагает игра.

С запуском версии для Xbox Series X|S игроки могут с нетерпением ждать погружения в огромный мир Final Fantasy XIV и отправиться в свои собственные грандиозные приключения с 21 марта.