Только в четвертом квартале доля Kingston на рынке потребительских SSD составила 21,3%, было поставлено 5,7 млн устройств.

Компания Kingston Technology объявила о том, что с долей в 23,8% она останется лидером мирового рынка SSD в 2023 году в течение семи лет подряд и в то же время займет первое место в четвертом квартале по темпам квартального роста, чтобы в итоге обеспечить стабильный рост продаж и закрепить привлекательные показатели рынка в 2024 году.

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По данным ведущей исследовательской организации Trendfocus, в 2023 году Kingston окажется поставщиком № 1 в мире по продажам твердотельных накопителей, а общий объем поставок потребительских SSD значительно увеличится и составит 27,4 млн единиц. Только в четвертом квартале доля Kingston на рынке потребительских SSD составила 21,3%, было поставлено 5,7 млн устройств.

Kingston стремится укрепить свою линейку SSD, предлагая полный спектр решений PCIe 4.0 NVMe для удовлетворения потребностей различных рынков, включая SSD NV2 для обычных потребителей, высококлассные SSD Kingston FURY Renegade для экстремальной производительности и KC3000, предназначенные для создателей. Помимо расширения линейки продуктов, компания уделяет большое внимание качеству, сервису продаж и надежности, благодаря чему бренд уже много лет является лидером рынка.

"После пикового сезона в конце года продажи твердотельных накопителей для ПК остаются высокими, а спрос на твердотельные накопители PCIe NVMe демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, которая, как ожидается, сохранится до 2024 года". сказал Дон Жанетт, вице-президент компании Trendfocus.

"Результаты этого исследования подтверждают наше непревзойденное лидерство и влияние на рынке твердотельных накопителей. Благодаря тесному сотрудничеству с нашими вендорами, клиентами и партнерами мы сохраняем гибкость и способность адаптироваться к меняющимся требованиям рынка, предоставляя нашим партнерам по сбыту надежную линейку SSD с новыми решениями SATA и NVMe", - заявила компания Kingston.