Компания Shenzhen Yi Ming Shang Industrial Development Co., Ltd. выпустила мини-ПК SZBOX FN60G, который внешне напоминает Mac Studio и при этом поддерживает дискретные видеокарты.

Компания Shenzhen Yi Ming Shang Industrial Development Co., Ltd. выпустила мини-ПК SZBOX FN60G, который внешне напоминает Mac Studio, имеет объем внутреннего пространства всего 2,5 л и при этом поддерживает дискретные видеокарты.

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Этот мини-ПК работает на сокете Intel LGA1700 и совместим с процессорами 12-го/13-го/14-го поколения (до 100 Вт TPD), с возможностью установки пользовательских видеокарт, таких как NVIDIA RTX 4060, AMD Radeon RX6600 и так далее.

Мини-ПК оснащен двумя слотами DDR5 DIMM с поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти, двумя слотами для SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, двумя сетевыми портами 2.5G, тремя USB 2.0, двумя USB 3.2 Gen1, одним USB 3.2 Gen2, одним полнокровным USB-C 20 Гбит/с, а также 3,5-мм разъемом для наушников, SD-кардридером и 3,5-мм разъемом для наушников. мм разъем для наушников, устройство для чтения карт памяти SD и порт HDMI 2.0.

Кроме того, этот мини-ПК использует специальный 20-вольтовый внешний адаптер питания, имеет размеры всего 168 x 169 x 92 мм и в настоящее время доступен на Ali Global Selling по цене от 5857 юаней(около 63 500 рублей или 743 евро), не считая процессора и GPU.