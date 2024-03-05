По сообщению агентства Синьхуа, рентгеновский астрономический спутник XRISM, запущенный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) в прошлом году, зафиксировал остатки объекта, который пережил взрыв сверхновой звезды тысячу лет назад.

По сообщению агентства Синьхуа, рентгеновский астрономический спутник XRISM, запущенный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) в прошлом году, зафиксировал остатки объекта, который пережил взрыв сверхновой звезды тысячу лет назад.

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Первые наблюдения показали, что остаток располагался в направлении созвездия Лебедя, примерно в 7 000 световых лет от Земли. Спустя более чем 1000 лет этот обломок превратился в большой сферический объект диаметром около 65 световых лет и продолжает расширяться со скоростью 5 000 километров в секунду.

JAXA также опубликовало изображение остатка сверхновой SN 1006 - рентгеновский снимок, полученный прибором для получения мягкого рентгеновского излучения (Xtend) на борту XRISM.

По словам представителей JAXA, благодаря наблюдениям рентгеновского астрономического спутника исследователи смогли детально проанализировать количество элементов, образовавшихся в результате термоядерной реакции во время вспышки сверхновой, а также расширение остатка.

Запущенный в сентябре прошлого года рентгеновский астрономический спутник XRISM призван изучить формирование структуры Вселенной и эволюцию скоплений галактик, историю круговорота космической материи, передачу и циркуляцию космической энергии путем наблюдения и определения элементов, содержащихся в звездах, галактиках и высокотемпературной плазме между ними, а также их скоростей.