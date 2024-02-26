Создатель Nier Йоко Таро рассказал о возможном сиквеле на выступлении в Лондоне

Поклонников серии Nier ждал сюрприз на концерте Nier: Orchestra в Лондоне, где, как сообщается, неожиданно появилась создательница Йоко Таро и намекнула на возможность выхода третьей части франшизы. Таро призвала фанатов как можно громче аплодировать в надежде, что Square Enix одобрит сиквел.

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С момента выхода Nier: Automata, фанаты с нетерпением ждали новостей о новой игре в серии. На концерте зрители заметили, что слово REPENT было показано несколько раз, а в конце появилось слово REP3NT, что заставило многих предположить, что это может быть подзаголовок к третьей игре Nier.

Учитывая успех Nier: Clone и Automata, неудивительно, что фанаты жаждут продолжения полюбившейся франшизы. Однако окончательное решение о том, стоит ли продолжать работу над новым экшеном Таро, остается за Square Enix.

Пока же фанатам остается терпеливо ждать официальных заявлений о возможном продолжении Nier: Automata. Следите за обновлениями этой развивающейся истории.