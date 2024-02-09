Разработчики Brave оптимизировали его под архитектуру ARM, что позволяет получить лучшую производительность, совместимость и энергоэффективность на компьютерах с этой архитектурой.

Популярный браузер Brave теперь доступен в нативной версии для Windows на архитектуре ARM. Разработчики Brave оптимизировали его под архитектуру ARM, что позволяет получить лучшую производительность, совместимость и энергоэффективность на компьютерах с этой архитектурой. Это делает Brave полноценной альтернативой Chrome и Edge для пользователей Windows на ARM.



Brave присоединился к Mozilla и Microsoft, которые также выпустили свои версии браузеров для ARM. Вскоре также ожидается выпуск ARM-версии браузера Chrome. Это означает, что все больше браузеров становятся совместимыми с архитектурой ARM.



Brave предлагает улучшенный контроль конфиденциальности и дополнительные функции, такие как блокировщик рекламы, VPN и приватный поиск. Браузер также предлагает дополнительные сервисы и приложения, включая возможность бесплатных видеозвонков и настраиваемые новостные ленты.



С ростом популярности Windows на ARM и планируемым запуском новой платформы Snapdragon X Elite от Qualcomm, все больше разработчиков выпускают оптимизированные приложения для архитектуры ARM64.