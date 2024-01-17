Верховный суд США отказался рассматривать апелляции Apple и Epic Games в их продолжающейся судебной тяжбе по поводу правил App Store.

Верховный суд США отказался рассматривать апелляции Apple и Epic Games в их продолжающейся судебной тяжбе по поводу правил App Store. Это решение означает, что предыдущее постановление, согласно которому правила Apple, запрещающие разработчикам приложений направлять пользователей на совершение покупок за пределами App Store, не нарушают антимонопольное законодательство, останется в силе.





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Apple обратилась в Верховный суд в сентябре 2021 года с просьбой рассмотреть апелляцию по той части дела, которую выиграла Epic. Эта часть касалась правил Apple в отношении покупок в приложениях, которые требуют, чтобы пользователи совершали покупки через App Store и получали долю до 30 % от выручки. Epic пыталась отменить это правило в 2020 году, утверждая, что оно является антиконкурентным.

Epic также просила Верховный суд вынести решение по этому делу, но и оно было отклонено. Предыдущее решение постановило, что Apple не нарушает антимонопольное законодательство и не является монополистом. Epic немедленно обжаловала это решение, заявив, что суд низшей инстанции допустил "многочисленные юридические ошибки".





Решение Верховного суда означает, что Apple может продолжать соблюдать свои правила "антистайлинга", но разработчикам по-прежнему разрешено информировать пользователей об альтернативных вариантах покупки за пределами App Store. Юридический спор между Apple и Epic начался в 2020 году, когда Epic попыталась обойти систему покупки приложений Apple, в результате чего Apple удалила Fortnite из своего App Store. Этот шаг привел к судебному разбирательству между двумя компаниями, обе стороны обвиняли друг друга в антиконкурентном поведении.





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Решение Верховного суда - значительная победа Apple, поскольку оно означает, что правила App Store останутся неизменными. Однако, скорее всего, этот вопрос и дальше будет вызывать споры в технологической отрасли: одни будут утверждать, что практика Apple является антиконкурентной, а другие - защищать ее как необходимую для поддержания качества и безопасности экосистемы App Store.