Компания Lenovo представила на выставке CES целый ряд новых и обновленных ноутбуков, но один из них привлек особое внимание.

evolut.pro

Lenovo, ведущая технологическая компания, объявила о своей последней новинке на рынке ноутбуков - ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid. Это революционное устройство сочетает в себе сильные стороны операционных систем Windows и Android, создавая поистине уникальный и универсальный ноутбук 2-в-1.

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ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid - это ноутбук, который можно превратить в Android-планшет, просто отсоединив дисплей. В режиме ноутбука используется процессор Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель объемом 1 ТБ и аккумулятор емкостью 75 Вт-ч. Планшетный режим, напротив, оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-накопителем и аккумулятором емкостью 38 Вт-ч. Оба компьютера оснащены одним и тем же потрясающим 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K.





Одно из самых значительных преимуществ этого гибридного устройства - возможность плавного переключения между режимами Windows и Android. В режиме ноутбука пользователи могут пользоваться всеми преимуществами Windows, включая пакет Microsoft Office, приложения Adobe Creative Cloud и другое программное обеспечение для настольных компьютеров. Когда им нужно отдохнуть или насладиться контентом, они могут просто отсоединить дисплей и переключиться в режим Android. Этот режим обеспечивает доступ к приложениям Google Play Store, и социальным медиаплатформам, таким как ВК и ОК.

mmtime.com

ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid не только универсален, но и хорошо сбалансирован по весу и размеру. В то время как некоторые другие гибриды ноутбуков и планшетов могут быть тяжелыми или неудобными для переноски, последнее творение Lenovo обеспечивает идеальный баланс между обоими режимами. Устройство удивительно легкое, и его удобно носить с собой в обоих режимах.





Программная часть устройства все еще находится в разработке Lenovo, но компания пообещала улучшить интеграцию между режимами Windows и Android ближе к запуску. В настоящее время пользователям приходится вручную обмениваться файлами или перемещать их между ОС при переключении между режимами. Однако Lenovo намерена сделать этот процесс более плавным и бесшовным в финальной версии устройства.





Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid поступит в продажу во втором квартале этого года по стартовой цене около $1 999.





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Поскольку Lenovo продолжает внедрять инновации в этой области, в ближайшие годы мы можем ожидать еще больше интересных разработок в мире ноутбуков.