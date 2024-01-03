По официальным данным, в Gran Turismo Sport объявили, что гоночная игра-симулятор "GT Sport", выпущенная в 2017 году, навсегда отключит онлайн-сервер 31 января 2024 года

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По официальным данным, в Gran Turismo Sport объявили, что гоночная игра-симулятор "GT Sport", выпущенная в 2017 году, навсегда отключит онлайн-сервер 31 января 2024 года. До этого дня осталось меньше месяца, и это классическое произведение было незаметно удалено из PlayStation digital Store, и новые игроки больше не могут приобрести его по цифровым каналам.

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Причина удаления "GT Sport" с прилавков аналогична причине большинства гоночных игр, и она связана с авторизационным сбором производителя.С истечением срока действия авторизационного контракта некоторые данные о транспортных средствах в игре больше нельзя будет использовать, поэтому большинству гоночных игр в конечном итоге грозит участь быть снятыми с прилавков.Хотя уход "GT Sport" вызывает сожаление, он также неожидан.





У игроков, у которых уже есть игра, есть еще месяц, чтобы насладиться увлекательными онлайн-мероприятиями.После отключения сервера игроки больше не смогут получить доступ к онлайн-функциям "GT Sport", включая открытие игрового лобби, покраску автомобилей в гараже и спортивный режим.Однако автономные режимы игры, такие как мультиплеер с разделенным экраном, однопользовательская кампания, мировое турне и испытание на время, по-прежнему будут доступны.Кроме того, все дополнения к игре были удалены с прилавков с 1 декабря 2023 года, но любой дополнительный контент, приобретенный до этого, все еще можно использовать в игре.





Пока неясно, потеряют ли игроки свой достигнутый прогресс после окончательного закрытия серверов. Пока нет четкого официального ответа по этому вопросу, но, скорее всего, перед окончательным закрытием серверов будет выпущен патч, активирующий локальные сохранения.





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GT Sport - это часть гоночной серии GT, выпущенная эксклюзивно для PlayStation 4. Последней частью серии является GT7, которая вышла в 2022 году. GT Sport - первая игра серии, поддерживающая виртуальную реальность (VR), и единственная игра, поддерживающая оригинальную PlayStation VR.