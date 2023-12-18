Adobe отменила запланированное приобретение конкурирующей компании Figma за 20 миллиардов долларов

commons.wikimedia.org Adobe отменила запланированное приобретение конкурирующей компании Figma за 20 миллиардов долларов, объявили обе компании в понедельник. Adobe планировала купить компанию Figma за 20 миллиардов долларов, но сделка была отменена из-за проблем с регулированием и пристального внимания со стороны антимонопольных органов в Европе и Великобритании.

Европейская комиссия и Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) выразили обеспокоенность тем, что сделка может нанести ущерб конкуренции, особенно на рынке универсальных инструментов совместного проектирования, программного обеспечения для векторного редактирования и пиксельного редактирования. Они предупредили, что объединенная компания может уменьшить стимулы для конкуренции и снизить качество своей продукции.

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В заявлении CMA говорится, что слияние может устранить важную динамическую конкурентную угрозу, и подчеркивается, что Adobe Illustrator и Photoshop уже давно занимают лидирующие позиции на этих рынках.

Adobe и Figma в своем заявлении к CMA Великобритании заявили, что они не согласны с его оценкой результатов и утверждают, что они не являются близкими конкурентами. Они также заявили, что объединенная компания продолжит конкурировать с другими инструментами для дизайна.

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Обе компании объявили о своих первоначальных планах слияния в сентябре 2022 года. Теперь Adobe выплатит Figma компенсацию за расторжение договора, о чем ранее говорилось в документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.