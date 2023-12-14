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Kefir32
Google Play Фильмы и ТВ объявляет новую дату отключения: 17 января 2024 года
Это стало неожиданностью для пользователей, которые в августе получили письмо, в котором говорилось, что сервис будет закрыт 5 октября 2023 года.

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 pinterest.es

Google Play Фильмы и ТВ, популярный сервис потокового вещания, объявил новую дату закрытия - 17 января 2024 года. Это стало неожиданностью для пользователей, которые в августе получили письмо, в котором говорилось, что сервис будет закрыт 5 октября 2023 года. Непонятно, почему существуют две разные даты закрытия.

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Эта новость оставила многих пользователей в замешательстве и разочаровании. Google Play Movies & TV был популярной платформой для любителей фильмов и телепередач, и внезапное изменение даты закрытия оставило их в недоумении, что делать с купленным контентом.

Согласно странице поддержки, с января Google Play Movies & TV больше не будет доступен на устройствах Android TV и на сайте Google Play. Это означает конец бренда Google Play Movies, поскольку телефоны и планшеты уже перешли на приложение Google TV, а Play Store перестал продавать медиа в 2022 году.

Google заявила, что купленный контент теперь будет доступен в разных приложениях в зависимости от используемой платформы. На потоковых устройствах и приставках Android TV контент можно будет найти во вкладке "Магазин", а на YouTube он будет доступен через сайт YouTube.com. Пока неясно, что отличает потоковое устройство для Android TV от приставки для Android TV.

Ожидается, что изменения будут распространяться в течение следующих нескольких недель, в зависимости от местоположения и страны. Google также не уточнил, что он подразумевает под "устройствами Google TV", которые представляют собой отдельную телевизионную ОС на базе Android, созданную Google.

Многие пользователи выразили свое разочарование внезапным изменением даты отключения, а некоторые обратились к социальным сетям, чтобы выразить свою обеспокоенность. Некоторые даже предположили, что в результате этой путаницы они могут перейти на другие потоковые сервисы.

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По мере приближения новой даты отключения - 17 января 2024 года - остается неизвестным, как Google будет решать проблему путаницы, вызванной двумя разными датами. Ясно одно - пользователи требуют от технологического гиганта ясности и прозрачности, поскольку им предстоит пережить это значительное изменение в своих привычках.

#android #google #google play фильмы #google tv
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