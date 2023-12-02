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Kefir32
Еще три российских приложения удалены из App Store
Однако пользователи с уже установленными версиями могут продолжать ими пользоваться

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rsute.ru

Три популярных приложения от российских компаний, в том числе "Сбермаркет", "РЖД пассажирам" и "Ситидрайв", были удалены из App Store. Однако пользователи с уже установленными версиями могут продолжать ими пользоваться.

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Холдинговая компания "Российские железные дороги" предостерегла от обновления или переустановки загруженных приложений, так как установить новые будет невозможно. Приложения компании для Android по-прежнему работают нормально. Кроме того, для всех клиентов доступна мобильная версия сайта.

Приложение для сервиса каршеринга "Ситидрайв" также было удалено из App Store, и в настоящее время компания ищет альтернативные способы его установки.

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Это произошло после того, как в августе были удалены приложения российских банков, находящихся под санкциями США, а в ноябре - банковские приложения "Почта Банк", "Хоум Банк" и "Русский Стандарт". Эти действия были предприняты после того, как западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала ее специальной военной операции в Донбассе в феврале 2022 года.

#приложения
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