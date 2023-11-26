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Kefir32
Россия скоро представит новую национальную стратегию развития ИИ
Российская национальная стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ) раскрыта президентом Владимиром Путиным на конференции "Искусственный интеллект: путь к знанию" в Москве

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Коллаж

Российская национальная стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ), объявленная президентом Владимиром Путиным на конференции "Искусственный интеллект: путь к знанию" в Москве, направлена на отражение западного влияния в области технологий. Путин заявил, что российские модели ИИ должны отражать "богатство и разнообразие мировой культуры, наследие, знание и мудрость всех цивилизаций".

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Путин выразил опасения, что существующие модели генеративного ИИ работают в "выборочном" или "предвзятом" образе, поскольку они часто обучаются решать задачи с помощью англоязычных наборов данных или данных, которые "удобны" или "благоприятны" для разработчиков этих моделей. Он заметил, что алгоритм может "сообщить машине, что Россия, наша культура, наука, музыка, литература просто не существуют", что может привести к "исключению в цифровом пространстве".

США и Великобритания лидируют в области исследований ИИ, по данным Института человеко-центрированного искусственного интеллекта Стэнфорда (HAI). США имеют 16 значительных систем ИИ, Великобритания — 8. Россия имеет только одну по данным HAI. Приблизительно 300 авторов этих систем происходят из США. Другие 140 — из Великобритании.

Опасения по поводу возможных опасностей ИИ для человечества разделяют даже самых усердных исследователей ИИ. Например, британско-канадский исследователь искусственного интеллекта Джорджфреи Хинтон назвал президента России Владимира Путина одним из "плохих актеров", которые могут использовать технологии, которые он создаёт.

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Однако Путин охарактеризовал западный монополизм в области ИИ как "неприемлемый, опасный и недопустимый".

#искусственный интеллект #путин #искусственная нейронная сеть
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