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В рамках инициативы правительства Индии «Делай в Индии», Apple начала производство своего флагманского iPhone 11 на заводе Foxconn, который расположен недалеко от южного города Ченнаи. Этот шаг поможет Apple снизить конечную стоимость своих смартфонов. Кроме того, это также поможет создать больше возможностей для трудоустройства в Индии.

По этому поводу министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гойял в своем Твиттере написал: «Существенный импульс производства в Индии! Apple начала производство iPhone 11 в Индии, впервые выпустив в стране топовую модель».

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Индия в последнее время стала важнейшим рынком для всех производителей смартфонов. Такие компании, как Samsung и Xiaomi, уже вложили в страну много ресурс, чтобы удовлетворить растущие потребности индийских потребителей. Расширение потребительского спроса в стране привлекло также Apple и ее поставщиков.

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Например, ранее в этом месяце Foxconn, который может стать ведущим поставщиком iPhone и других устройств Apple, планировал занять до 1 миллиарда долларов (примерно 7 491 крор) с целью расширения своего индийского завода, где он собирает модели iPhone.

Также к запуску своего первого завода в Индии готовится и партнер Apple по сборке смартфонов Pegatron Corp. В настоящее время Pegatron создает дочернюю компанию и присоединяется к другим тайваньским сборщикам электроники Foxconn и Wistron. Тайваньская компания является вторым по величине сборщиком iPhone.

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Apple также планирует производить iPhone SE (2020) на заводе Wistron в Бангалоре. Это тот же завод, который в мае 2017 года запустил индийское производство этой линейки смартфонов. Кроме того, с октября прошлого года Apple начала собирать в Индии и iPhone XR.