Чаяния геймеров скоро могут превратиться в реальность.

Неумолимо приближающийся дебют новых игровых видеокарт AMD серии Radeon RX 7000 становится катализатором появления всё большего количества информации, посвящённой предстоящим новинкам: так, инсайдер All The Watts!!, несколько дней назад обнародовавший данные, иллюстрирующие уровень производительности Radeon RX 7800 и Radeon RX 7700, решил поделиться своими мыслями касательно возможных ценников новых моделей.

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Источник изображения: Wccftech

Информатор полагает, что рекомендованная стоимость AMD Radeon RX 7800 могла бы составить $549, в то время как ожидаемая цена Radeon RX 7700 может стартовать с отметки в $449.

Источник изображения: Twitter, All The Watts!!

Если чаяния инсайдера действительно претворятся в жизнь, то позиции NVIDIA в среднем ценовом сегменте пошатнутся: так, предполагаемый конкурент Radeon RX 7800 в лице GeForce RTX 4070 в настоящий момент предлагается за $599, в то время как схожую с Radeon RX 7700 по уровню производительности GeForce RTX 3070 Ti можно найти за $460-480.

Впрочем, в арсенале «зелёной команды» есть ещё RTX 4060 Ti 8 Гбайт на $50 дешевле, но конкурировать в разрезе быстродействия и объёма видеобуфера с Radeon RX 7700 она не в состоянии.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

Стоит напомнить, что, исходя из ряда утечек, обе модели «красной команды» будут основаны на графическом процессоре Navi 32, однако Radeon RX 7800 получит «полновесный» чип с 3840 потоковыми процессорами, в то время как Radeon RX 7700 будет довольствоваться урезанным GPU с 3072-3456 потоковыми процессорами «на борту».

Также ожидается, что Radeon RX 7800 обзаведётся 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 256-битной шиной, а RX 7700 сможет похвастаться наличием 12-гигибайтного видеобуфера с аналогичным типом памяти при шине в 192 бит.

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nullЧто касается даты дебюта предстоящих новинок, то анонс новых моделей может состояться в конце августа текущего года, в то время как на полках магазинов видеокарты должны появиться в сентябре.