Возможности новинки впечатляют.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта очередных игровых моделей видеокарт AMD разного рода энтузиасты продолжают потчевать компьютерную общественность свежими данными, приоткрывающими завесу тайны над спецификациями и уровнем производительности предстоящих новинок: сегодня порадовать геймеров вызвался инсайдер под ником All The Watts!!, опубликовавший скриншот, иллюстрирующий возможности одной из новых моделей.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, в тестовом пакете 3DMark Time Spy игровой видеоадаптер AMD Radeon RX 7700 смог набрать 15568 баллов (Graphics Score), обгоняя свою конкурентку из стана NVIDIA в лице RTX 4060 Ti на 10-15 % и превосходя RTX 3070 Ti на 2-6 %.

Что касается противостояния между моделями двух поколений, то Radeon RX 7700 без проблем берёт верх над RX 6700 XT, опережая предшественницу на 15-20 %.

Источник изображения: Twitter, All The Watts!!

Информация о технических характеристиках Radeon RX 7700 несколько туманна: как минимум известно о наличии 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, а вот количество вычислительных блоков пока варьируется в пределах от 48 до 54 штук (от 3072 до 3456 потоковых процессоров).

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Кроме того, «утечка» намекает, что первыми «на сцену» могут выйти модели без суффикса «XT»: ожидается, что их анонс состоится в конце августа, а в продажу новинки поступят в сентябре.