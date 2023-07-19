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Samsung первой разработала память типа GDDR7 — в 1.4 раза быстрее GDDR6 24 ГГц
При более низком уровне энергопотребления.

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Специалисты Samsung продолжают доказывать, что не зря свой хлеб едят, в очередной раз опережая своих коллег в вопросах разработки: как сообщает ресурс Wccftech, компания отчиталась о завершении освоения типа памяти Graphics Double Data Rate 7 (GDDR7) плотностью 16 Гбит, который позволит поднять показатели быстродействия и энергоэффективности на новый уровень.

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Источник изображения: Samsung

Спустя восемь месяцев после анонса компания Samsung информирует общественность о готовности памяти типа GDDR7 к массовому применению в областях, связанных с производством автомобилей, искусственным интеллектом, высокопроизводительными вычислениями и игровыми возможностями.

Согласно данным Samsung, новый стандарт памяти будет характеризоваться приростом производительности и повышением энергоэффективности на 40 и 20 % по сравнению с чипами GDDR6 24 Гбит/c.

Сообщается, что память типа GDDR7 сможет обеспечить скорость передачи данных до 32 Гбит/с на контакт, что подразумевает общую пропускную способность в 1.5 Тбайт/c, то есть в 1.4 раза больше на фоне возможностей GDDR6 (1.1 Тбайт/c), что достигается за счёт применения схемы кодирования PAM3, а не NRZ, позволяя передавать в полтора раза больше данных за один цикл.

Для особо требовательных к энергоэффективности продуктов Samsung предложит чипы с более низким значением напряжения, а для уменьшения тепловыделения использует специальный эпоксидный формовочный компаунд, который снижает тепловое сопротивления на 70 %.

nullОжидается, что производители начнут переходить на новый стандарт памяти к концу следующего или началу 2025 года — вполне возможно, что на рынке игровых решений первыми клиентами Samsung станут AMD и Intel.

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#samsung #gddr7
Источник: wccftech.com
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