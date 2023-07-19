Чипы компании пригодились добытчикам Bitcoin.

Хотя компания Samsung отрапортовала о начале серийного производства 3-нм чипов ещё год назад, найти её реальных клиентов пока что не удавалось, однако сегодня «зоркий глаз» специалистов TechInsights обнаружил изделие компании в одном из устройств для добычи криптовалюты, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: Pixabay

Согласно информации источника, чипы Samsung, производящиеся по 3-нм технологическому процессу SF3E с задействованием архитектуры транзисторов Gate-All-Around (GAA), нашли своё призвание в ASIC-майнерах серии Whatsminer M56++ от MicroBT, характеризующихся хешрейтом в 240-256 Th/s и энергоэффективностью 22 J/T.

Стоит напомнить, что благодаря внедрению технологии SF3E при производстве чипов компании Samsung удалось добиться снижения энергопотребления чипа на 45 % и повышения производительности на 23 % при тех же частотных значениях и количестве транзисторов по сравнению с возможностями 5-нм техпроцесса второго поколения, именуемого SF5.

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nullК сожалению, об иных областях применения новых чипов Samsung сторонними компаниями информации пока не имеется.