Новая прошивка доступна для матплат X670E Taichi.

Специалисты ASRock в который раз демонстрируют, что не зря свой хлеб едят, одними из первых внедряя новые «веяния» в своё ПО: как сообщает ресурс Wccftech, компания продемонстрировала работу модулей оперативной памяти DDR5 на эффективной частоте 7200 МГц на платформе Socket AM5, что стало возможным благодаря свежей версии BIOS.

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Источник изображений: ASRock, G.Skill, igor´sLAB

Сообщается, что ASRock представила обновление прошивки с новой версией микрокода AGESA с порядковым номером 1.0.0.7 для материнской платы X670E Taichi, которое принесло расширенную поддержку модулей оперативной памяти DDR5, позволяющую добиться более высоких показателей эффективной частоты с задействованием AMD EXPO или Intel XMP.

Изучив представленные скриншоты, можно увидеть, что благодаря последней версии BIOS пара модулей оперативной памяти G.Skill Trident Z5 Neo смогли без проблем функционировать в режиме DDR5-7200 в дуэте с настольным процессором Ryzen 9 7950X3D и материнской платой X670E Taichi.

Поработали инженеры ASRock и над значениями напряжений SoC в целях предотвращения возможных повреждений: по заверениям представителей компании, они не превысят допустимых значений в 1.2-1.3 В.

Источник изображений: Wccftech, ASRock

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nullЧто касается выпуска новой версии BIOS с поддержкой более «скоростных» режимов ОЗУ для других моделей материнских плат на базе чипсетов 600-й серии производства ASRock, то информации, когда именно произойдёт сие событие, пока не имеется.