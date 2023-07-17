Возникновение новых технологий способно вызвать жаркие споры.

Разнообразными сервисами и инструментами, позволяющими использовать возможности искусственного интеллекта для замены лиц в том или ином видеоролике, наверное, уже никого не удивишь, однако американские киностудии решили пойти ещё дальше, намереваясь создать цифровые образы актёров и в дальнейшем использовать их в фильмах, с чем сами исполнители, естественно, не согласны.

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Источник изображения: Pixabay

Как сообщает ресурс Reuters, Гильдия киноактёров США выступила против желания ряда кинокомпаний «поработить» цифровых «клонов» актёров, чтобы использовать их до скончания веков.

Впрочем, студии в корне не согласны с подобного рода трактовкой своих целей: по словам представителей крупных кинокомпаний и потоковых сервисов, в том числе Netflix и Walt Disney, никто не собирается создавать и использовать цифровые образы актёров без согласия непосредственно самих исполнителей, причём для каждого фильма будет предусмотрен отдельный договор, в котором будет указан в том числе гонорар.

Организация же, представляющая интересы актёров, не слишком доверяет словам кинокомпаний, ставя под сомнение факт новаторства и невозможность использования цифровой копии исполнителя «до конца вечности».

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Похоже, что пока переговоры между представителями кинокомпаний и актёров зашли в тупик, однако прогресс не стоит на месте, поэтому в обозримом будущем можно ожидать новых доводов в данном споре.