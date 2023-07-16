«Синяя команда» опережает своих соперников на несколько процентов.

Intel и AMD продолжают сражаться за умы и кошельки потенциальных покупателей, причём борьба их на ряде рынков весьма напряжённа, что демонстрируют графики от специалистов Danawa, иллюстрирующие объёмы продаж процессоров на розничном рынке Южной Кореи и опубликованные энтузиастом под ником harukaze5719, который уже успел чуть ранее обрадовать широкую компьютерную общественность схожей информацией, но только в разрезе успешности производителей видеокарт.

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Согласно представленным данным, на южнокорейском рынке в первой половине текущего года Intel несколько оторвалась от AMD — на долю «синей команды» пришлось 57 % от общего объёма реализованной продукции, в то время как их оппоненты довольствовались 43 %.

При этом среди процессоров Intel больше всего привлекли к себе внимание представители семейства Core i5 13-го поколения (36.09 %), чуть поотстали от них Core i5 12-го поколения (24.39 %), в стане же AMD безраздельно властвовали Ryzen 5 5000 (61.63 %), а далеко позади (но на втором месте) оказались Ryzen 7 5000 (14.57 %).

Среди наиболее популярных материнских плат Intel оказались модели с чипсетами B660 (34.21 %) и B760 (27.7 %) при общем распределении объёмов продаж моделей 600-й и 700-й серий в 60.33 на 39.67 % соответственно.

Источник изображений: Twitter, harukaze5719, YouTube, Danawa

В стане AMD продолжает доминировать Socket AM4 (71.29 %), а больше всего покупателей заинтересовали материнские платы, основанные на наборах системной логики B550 (48.09 %) и A520 (22.57 %).

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Таким образом, большинство пользователей Южной Кореи резонно выбирает «золотую середину», не тратясь на дорогостоящие модели и зачастую не гоняясь за новинками.