Ценники постепенно приходят в норму.

Пока геймеры не горят желанием приобретать новенькие GeForce RTX 4060 Ti, ритейлерам приходится идти на разного рода ухищрения, причём многие из них, не мудрствуя лукаво, попросту снижают ценники моделей, что выглядит вполне разумным решением.

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Как сообщает ресурс VideoCardz, стоимость MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X 8 Гбайт OC в заморском онлайн-магазине Newegg при использовании специального промокода снижается до значения в $334, что на 16 % меньше её первоначальной цены и даже дешевле подавляющего большинства моделей RTX 3060 Ti.

Источник изображений: VideoCardz, Newegg

Чуть менее выгодны (но не менее интересны) другие предложения: так, за MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8 Гбайт OC, GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8 Гбайт и ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 8 Гбайт в этом же магазине просят $352, то есть на $48-68 меньше их стартовой цены.

Судя по всему, в преддверии дебюта модификации GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт некоторые производители решили несколько освободить местечко для новых моделей, однако вполне вероятно, что новинки вскоре постигнет та же участь, учитывая, что далеко не все партнёры NVIDIA верят в успех 16-гигабайтного варианта на фоне не слишком большого спроса на «соплеменницу» с 8 Гбайт.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде -45000р на Xiaomi 12 Pro В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать

Остаётся надеяться, что в обозримом будущем NVIDIA всё же оценит ситуацию, сложившуюся в мировой экономике, а также соотнесёт полученные данные с уровнем производительности новых моделей на фоне их предшественниц, в результате чего официально снизит ценники своих видеокарт.