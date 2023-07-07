Похоже, некоторые производители не слишком следят за ситуацией в мире.

Пока геймеры с недоумением смотрят на цены GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гбайт «на борту», NVIDIA готовится явить на суд широкой компьютерной общественности ещё одну модификацию RTX 4060 Ti, но уже с 16 Гбайт и более внушительным ценником, однако один из партнёров «зелёной команды» пошёл ещё дальше: как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на ITHome, стоимость новых моделей от ASUS может весьма поразить.

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Источник изображения: Wccftech

Так, если рекомендованная стоимость GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт в Китае будет стартовать с отметки в 3999 юаней (около $550), то за модель ASUS серии ROG STRIX попросят целых 4699 юаней (примерно $650) — предложение не слишком заманчивое, учитывая, что некоторые GeForce RTX 4070 стоят дешевле на 300 юаней (~$40).

Впрочем, представительницы серии ROG STRIX традиционно снабжаются производительной системой охлаждения, однако применение массивных СО целесообразно для «прожорливых» и горячих моделей, в то время как RTX 4060 Ti к таковым не относится, что доказывают тесты ASUS GeForce RTX 4060 Strix OC 8 Гбайт от TechPowerUp: при наценке в $90 по сравнению с MSRP видеоадаптер может похвастаться приростом производительности в 4-5 % и температурой всего на 4 °C ниже на фоне конкурирующих решений с более простой системой охлаждения.

Ещё больше вызывает недоумение тот факт, что за дополнительные $100+ геймер получает ту же самую RTX 4060 Ti c 4352 ядрами CUDA, ограниченную 128-битной шиной и 8 линиями PCIe 4.0, хотя и с «лишними» 8 Гбайт.

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Стоит напомнить, что, исходя из имеющихся данных, игровая видеокарта GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт дебютирует 18 июля, однако большинство партнёров NVIDIA не видят перспектив в данном продукте — вполне возможно, что уже на старте продаж новинку ожидает снижение стоимости, как это уже было с GeForce RTX 4060 Ti 8 Гбайт и RTX 4060.