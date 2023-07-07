В то время как бережливые пользователи, отдающие своё предпочтение продукции Intel, изучают скидки на модели Core 12-го поколения, требовательные геймеры также могут порадоваться: как информирует общественность ресурс VideoCardz, «ценопад» коснулся и топовую игровую модель AMD с кэш-памятью 3D V-Cache.
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Источник изображения: Newegg
Сообщается, что в крупных американских онлайн-магазинах Amazon и Newegg стоимость 16-ядерного 32-поточного AMD Ryzen 9 7950X3D, снабжённого 144 Мбайт кэш-памяти (L2+L3), при задействовании специальных скидочных купонов составляет всего $557 – это на 20 % меньше по сравнению со стартовым ценником.
Источник изображения: VideoCardz, Newegg
Источник изображения: VideoCardz, Amazon
Подобных предложений для 12-ядерной игровой модели AMD в лице Ryzen 9 7900X3D, к сожалению, пока не наблюдается, однако цена CPU и так упала на $79 на фоне первоначальной отметки — в данный момент процессор имеется возможность заполучить за $520.
Стоит отметить, что настольный процессор AMD Ryzen 5 7950X3D предлагает достаточно впечатляющий уровень производительности не только в игровых приложениях, но и в прикладных задачах, успешно сражаясь с Core i9-13900K, стоимость которого стартует с отметки в $570.