Пока «продвинутые» геймеры изучают ценники новых моделей, их более экономные «коллеги» мониторят скидки на процессоры предыдущих поколений, которые до сих пор достойно справляются с возложенными на них задачами, и порой встречаются достаточно заманчивые предложения: так, пара крупных заморских онлайн-магазинов решила порадовать компьютерную общественность весьма интересными ценниками на ряд моделей Intel Core 12-го поколения, сообщает ресурс Wccftech.
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Источник изображения: Newegg
Так, «премиальный» представитель семейства Alder Lake-S в лице Core i9-12900KS, имеющий в своём распоряжении по 8 производительных и эффективных ядер и разгоняющийся до частоты в 5.5 ГГц в турборежиме, в онлайн-магазинах Amazon и Newegg оценён в $389, за Core i9-12900K просят $345, а 12-ядерные (8P+4E) Core i7-12700K и Core i7-12700KF предлагаются за $241-244 и $219.
Наиболее же «вкусной» выглядит цена Core i5-12600K, снабжённого 6 «большими»/4 «малыми» ядрами, способного работать на частоте до 4.9 ГГц в максимальном режиме — на Newegg стоимость CPU составляет всего $189. Учитывая, что ценник его основного конкурента из стана AMD в лице Ryzen 5 7600X стартует с отметки в $230, а наличие поддержки модулей оперативной памяти DDR4 ещё больше удешевляет стоимость платформы от Intel, данное предложение кажется весьма заманчивым.
Вполне вероятно, что в преддверии дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, намеченного на осень текущего года, подобные скидки коснутся и представителей семейства Raptor Lake-S.