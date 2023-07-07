Во времена, когда стоимость жизни растёт с непомерной скоростью, а увольнение простых людей стало привычным явлением, миллиардеры продолжают увеличивать свои капиталы: так, за последние полгода более 500 самых богатейших «властителей мира» пополнили своё состояние более чем на восемьсот пятьдесят миллиардов долларов, зарабатывая за день не менее четырнадцати миллионов, сообщает ресурс TechSpot со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.
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Источник изображения: Pixabay
По данным источника, первое полугодие 2023 года стало лучшим временем для «толстосумов», начиная со второй половины 2020 года, когда экономика с трудом начала восстанавливаться после планетарного кризиса, вызванного пандемией, нанесшей человечеству всего мира огромный экономический и психологический удар. Таким образом, первая половина 2023 года дала возможность ещё больше заработать и так не бедным миллиардерам.
Затяжной конфликт на территории Украины и увеличение процентной ставки банками способствовали изменениям в экономической ситуации в мировых деловых кругах. Также прослеживается тенденция увольнения тысяч сотрудников в большинстве крупных компаний, которые приглашали их на работу во время пандемии.
Однако всё это не помешало росту индекса S&P 500, который показывает движение акций 500 крупнейших компаний на фондовой бирже, примерно на 16,5%.
Эти факторы не могли не улучшить состояние самого богатого человека в мире в лице всем известного Илона Маска — к его и так немалому капиталу за последние полгода присоединилось ещё почти 97 миллиардов долларов, так что в настоящее время его общий капитал составляет более 235 миллиардов долларов, что превышает ВВП некоторых европейских стран.
Можно также упомянуть известного миллиардера Марка Цукерберга, который смог прибавить за данный период более 58,9 млрд долларов благодаря тому, что акции Meta Platform выросли почти на 80%. Кроме того, Джефф Безос заработал 47,4 миллиарда долларов, а Ларри Эллисон — 40,8 миллиарда долларов.