Не минула сия участь и Radeon RX 7600 вкупе с GeForce RTX 4060 Ti.

Пока производители графических адаптеров, похоже, живут в своём собственном мире, где нет падения покупательной способности, рядовые геймеры, видя не соответствующие желаемому уровню быстродействия ценники новых моделей, голосуют «рублём», что в конечном итоге приводит к низкому спросу на новинки и вынуждает европейские магазины идти на уступки: так, чуть ранее стало известно о снижении стоимости ряда моделей GeForce RTX 4060 у ритейлеров из Франции и Германии, а сегодня подобные новости приходят и из Испании.

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Источник изображения: Pixabay

Как информирует общественность ресурс VideoCardz, в испанском онлайн-магазине CoolMod приобрести новенькую GeForce RTX 4060 можно всего лишь за 300 евро, что на 10 % меньше её первоначальной цены.

Источник изображения: VideoCardz, CoolMod

Не менее привлекательны и ценники GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600 — наиболее доступные модели «зелёной команды» предлагаются за 400 евро (-11 %), а видеокарты от AMD имеется возможность заполучить за 260 евро (-13 %).

Впрочем, даже такого «ценопада» может быть недостаточно, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, учитывая, что стоимость моделей прошлых поколений падает ещё активнее.

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При этом не совсем ясна судьба GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гбайт «на борту», объявленная цена которой в $499 не кажется уж слишком привлекательной, несмотря на дополнительный объём видеобуфера — вполне возможно, что её постигнет та же участь, что и RTX 4060 Ti 8 Гбайт.