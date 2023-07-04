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Продавцы вынуждены снижать цену GeForce RTX 4060 в связи с её низкой популярностью среди геймеров
Что весьма на руку рядовым покупателям.
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NVIDIA продолжает испытывать трудности с процессом популяризации своих новых игровых продуктов среди народных масс: как информирует общественность ресурс VideoCardz, не так давно дебютировавшая GeForce RTX 4060 продаётся крайне вяло, что вынуждает европейских ритейлеров идти на крайние меры, снижая стоимость новых моделей практически сразу после их появления на полках.

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Источник изображения: Pixabay

Так, крупный немецкий продавец Mindfactory снизил ценники пары моделей GeForce RTX 4060 до 305-310 евро, в то время как французский магазин Hardware.fr предлагает новенькие RTX 4060 по цене от 309 евро (с учётом скидки при использовании специального купона).

Источник изображения: Mindfactory

Таким образом, всего за шесть дней стоимость новинок, первоначально предлагающихся по рекомендованной производителем цене в 329 евро, упала примерно на 6-7 %, что весьма примечательно, учитывая обычно завышенную стоимость новых игровых видеоадаптеров на старте продаж.

Источник изображения: Hardware.fr

Впрочем, учитывая достаточно скудное оснащение GeForce RTX 4060 вкупе со сравнительно низким приростом уровня производительности при сравнении с достижениями предшественниц, геймеры могут и не клюнуть на наживку на фоне более впечатляющих скидок на модели прошлых поколений.

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При этом в США подобного «ценопада» пока что не наблюдается — стоимость первых моделей GeForce RTX 4060 стартует с отметки в $299.

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#geforce rtx 4060
Источник: videocardz.com
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