Что весьма на руку рядовым покупателям.

NVIDIA продолжает испытывать трудности с процессом популяризации своих новых игровых продуктов среди народных масс: как информирует общественность ресурс VideoCardz, не так давно дебютировавшая GeForce RTX 4060 продаётся крайне вяло, что вынуждает европейских ритейлеров идти на крайние меры, снижая стоимость новых моделей практически сразу после их появления на полках.

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Источник изображения: Pixabay

Так, крупный немецкий продавец Mindfactory снизил ценники пары моделей GeForce RTX 4060 до 305-310 евро, в то время как французский магазин Hardware.fr предлагает новенькие RTX 4060 по цене от 309 евро (с учётом скидки при использовании специального купона).

Источник изображения: Mindfactory

Таким образом, всего за шесть дней стоимость новинок, первоначально предлагающихся по рекомендованной производителем цене в 329 евро, упала примерно на 6-7 %, что весьма примечательно, учитывая обычно завышенную стоимость новых игровых видеоадаптеров на старте продаж.

Источник изображения: Hardware.fr

Впрочем, учитывая достаточно скудное оснащение GeForce RTX 4060 вкупе со сравнительно низким приростом уровня производительности при сравнении с достижениями предшественниц, геймеры могут и не клюнуть на наживку на фоне более впечатляющих скидок на модели прошлых поколений.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

При этом в США подобного «ценопада» пока что не наблюдается — стоимость первых моделей GeForce RTX 4060 стартует с отметки в $299.