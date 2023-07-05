Партнёры Intel продолжают агрессивно бороться за умы и кошельки потенциальных покупателей, всё больше снижая ценники на модели серии Arc: как информирует общественность ресурс Wccftech, несколько моделей «синей команды» ощутимо упали в цене, борясь за «место под солнцем» с представительницами из стана AMD и NVIDIA.
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Источник изображения: Wccftech
Так, игровой видеоадаптер ASRock Phantom Gaming Arc A770 8 Гбайт на онлайн-площадке Newegg предлагается всего за $289, что чуть ниже стоимости самых доступных моделей GeForce RTX 4060, заполучить которые можно за $299 — учитывая примерно равный уровень производительности обеих видеокарт, предложение от ASRock кажется достаточно заманчивым.
Не менее привлекательна и стоимость ASRock Challenger Arc A750 8 Гбайт, которую с учётом дополнительного скидочного купона можно заполучить всего за $229, что ставит AMD Radeon RX 7600 с её ценником в $250 в не слишком выгодное положение.
Источник изображений: Wccftech, Newegg
«Вишенкой на торте» становится соблазнительное предложение от одного из китайских ритейлеров, который даёт возможность приобрести Arc A770 производства GUNNIR, снабжённую 16 Гбайт видеопамяти, всего за 2299 юаней (около $318), то есть на 28 % меньше по сравнению со стартовой ценой — заплатив на $19 больше по сравнению с RTX 4060, геймеры получат более весомый объём видеобуфера, что может стать конкурентным преимуществом в ряде современных игр при разрешениях 2K/4K и быть заделом на будущее.
Источник изображения: Wccftech, JD.com
Остаётся надеяться, что партнёры AMD и NVIDIA примут эстафету у Intel, тем более, что «первые звоночки» в виде снижения стоимости GeForce RTX 4060 почти сразу после её дебюта уже имеются.