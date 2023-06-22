Новинка представлена модификациями объёмом 1 и 2 Тбайт, дебют варианта с 4 Тбайт ожидается.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Твердотельные накопители с PCIe 5.0 постепенно начинают наводнять рынок, и известный производитель Seagate решил не оставаться в стороне, явив миру свою первую модель, снабжённую данной версией интерфейса: как сообщает ресурс TechPowerUp, новинка уже доступна для предварительного заказа на онлайн-площадке Amazon и в магазине B&H Photo.

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Согласно представленной информации, NVMe-накопитель Seagate, получивший название FireCuda 540, представлен модификациями объёмом 1 и 2 Тбайт, а в будущем ожидается и дебют вариации с 4 Тбайт «на борту».

Взглянув на технические характеристики новинки, можно отметить, что тягаться с лидерами в данной области продукт от Seagate явно не будет, однако типичной «рабочей лошадкой» может стать: заявленная скорость последовательного чтения/записи для модели объёмом 2 Тбайт достигает значения в 10.0/10.0 Гбайт/c при ресурсе TBW в 2000 Тбайт, а для варианта с 1 Тбайт — 9.5/8.5 Гбайт/c при 1000 Тбайт соответственно.

Источник изображений: TechPowerUp

Для ещё не вышедшей модификации объёмом 4 Тбайт значение TBW заявлено на уровне в 3949 Тбайт, что, по словам Seagate, позволит записывать и стирать 90 % диска ежедневно на протяжении пятилетнего периода.

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Что касается стоимости Seagate FireCuda 540, то в B&H Photo модели объёмом в 1 и 2 Тбайт оценены в $190 (~16 000 рублей) и $320 (~27 000 рублей) соответственно, в то время как в ассортименте британского Amazon представлен лишь вариант, оснащённый 1 Тбайт, цена которого расположилась на отметке в £203.5 (~22 000 рублей). О дате фактического появления новинок пока что не сообщается.