Партнёры AMD продолжают свою политику по снижению ценников на модели видеокарт серии Radeon RX 7900: как сообщает ресурс VideoCardz, «ценопад» коснулся не только флагманской Radeon RX 7900 XTX, но и предтоповой Radeon RX 7900 XT.
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Так, в популярном онлайн-магазине Amazon благодаря задействованию специального скидочного купона стоимость XFX Speedster MERC310 Radeon RX 7900XTX упала до $882, ценник Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XTX снизился до $900, а Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT имеется возможность заполучить за «смешные» $720, что является наиболее «вкусным» предложением на рынке.
XFX Speedster MERC310 Radeon RX 7900XTX
Источник изображения: Amazon
Снижение цен на модели серии Radeon RX 7900, несомненно, окажет сильное давление на партнёров NVIDIA, в ассортименте которых имеются видеокарты семейства Ada Lovelace, прежде всего GeForce RTX 4070 Ti – при ценнике, стартующем с отметки в $800, представительница «зелёной команды» проигрывает Radeon RX 7900 XT не только в разрезе уровня производительности, но и имеет видеобуфер ощутимо меньшего объёма.
С основной конкуренткой Radeon RX 7900 XTX, а именно GeForce RTX 4080, дела обстоят ещё хуже — её стоимость в данный момент переваливает за $1000, что на фоне примерного паритета с моделью «красной команды» в быстродействии и меньшего количества видеопамяти делает её не слишком удачным выбором. Впрочем, спасти положение могут игры с задействованием технологии трассировки лучей, где видеоадаптеры от NVIDIA традиционно сильны.
Стоит отметить, что днём ранее специалисты YouTube-канала HardwareUnboxed подготовили информативную таблицу, благодаря которой можно изучить изменения цен на ряд игровых видеокарт на онлайн-площадке Newegg за последние несколько месяцев, однако как минимум для серии Radeon RX 7900 данные уже устарели.
Источник изображения: VideoCardz, YouTube, HardwareUnboxed
Вполне возможно, что в скором времени компьютерное сообщество увидит и снижение ценников на модели GeForce RTX 40, учитывая, что в обозримом будущем AMD намерена явить миру ещё более доступную представительницу RDNA 3, а именно Radeon RX 7800 XT.