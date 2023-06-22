Настала пора разбивать свои копилки.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Партнёры AMD продолжают свою политику по снижению ценников на модели видеокарт серии Radeon RX 7900: как сообщает ресурс VideoCardz, «ценопад» коснулся не только флагманской Radeon RX 7900 XTX, но и предтоповой Radeon RX 7900 XT.

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Так, в популярном онлайн-магазине Amazon благодаря задействованию специального скидочного купона стоимость XFX Speedster MERC310 Radeon RX 7900XTX упала до $882, ценник Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XTX снизился до $900, а Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT имеется возможность заполучить за «смешные» $720, что является наиболее «вкусным» предложением на рынке.

XFX Speedster MERC310 Radeon RX 7900XTX

Источник изображения: Amazon

Снижение цен на модели серии Radeon RX 7900, несомненно, окажет сильное давление на партнёров NVIDIA, в ассортименте которых имеются видеокарты семейства Ada Lovelace, прежде всего GeForce RTX 4070 Ti – при ценнике, стартующем с отметки в $800, представительница «зелёной команды» проигрывает Radeon RX 7900 XT не только в разрезе уровня производительности, но и имеет видеобуфер ощутимо меньшего объёма.

С основной конкуренткой Radeon RX 7900 XTX, а именно GeForce RTX 4080, дела обстоят ещё хуже — её стоимость в данный момент переваливает за $1000, что на фоне примерного паритета с моделью «красной команды» в быстродействии и меньшего количества видеопамяти делает её не слишком удачным выбором. Впрочем, спасти положение могут игры с задействованием технологии трассировки лучей, где видеоадаптеры от NVIDIA традиционно сильны.

Стоит отметить, что днём ранее специалисты YouTube-канала HardwareUnboxed подготовили информативную таблицу, благодаря которой можно изучить изменения цен на ряд игровых видеокарт на онлайн-площадке Newegg за последние несколько месяцев, однако как минимум для серии Radeon RX 7900 данные уже устарели.

Источник изображения: VideoCardz, YouTube, HardwareUnboxed

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Вполне возможно, что в скором времени компьютерное сообщество увидит и снижение ценников на модели GeForce RTX 40, учитывая, что в обозримом будущем AMD намерена явить миру ещё более доступную представительницу RDNA 3, а именно Radeon RX 7800 XT.