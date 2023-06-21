На фоне неумолимо надвигающегося дебюта очередной игровой видеокарты от NVIDIA в лице GeForce RTX 4060 работники некоторых компаний решили заблаговременно добавить новинки в свои прайс-листы: так, благодаря находке «сетевых детективов» momomo_us и harukaze5719 стало известно о стоимости парочки новых моделей производства ZOTAC.
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Так, в британском отделении популярного онлайн-магазина Amazon модель Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Twin Edge OC White Edition, оснащённую стильным кожухом белого цвета, парой 90-мм вентиляторов, металлической задней панелью, RGB-подсветкой, тремя разъёмами DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1a, имеется возможность заказать за £323 (около 35 000 рублей).
Ещё один игровой видеоадаптер, а именно Zotac GAMING GeForce RTX 4060 OC Spider-Man, дизайн которого был создан по мотивам американского анимационного супергеройского фильма «Человек-паук: Паутина вселенных», о чём свидетельствует оформление упаковки новинки и магнитная панель с изображением героев, снабжённый двумя 90-мм вентиляторами, одним портом HDMI 2.1a и тремя DisplayPort 1.4a, предлагается за £324 (~35 000 рублей).
Кроме того, подтверждается, что модели GeForce RTX 4060 получат в своё распоряжение 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, характеризующейся эффективной частотой в 17 ГГц, и шину в 128 бит.
Что касается интерфейса подключения видеокарты, то в данном случае возникают вопросы — на сайте Amazon указывается наличие 4 линий PCIe 4.0, хотя, согласно имеющимся данным, видеоадаптер, как и RTX 4060 Ti, должен получить 8 линий, что, впрочем, также может расстроить владельцев старых ПК.
Источник изображений: Amazon
Ожидается, что первые модели GeForce RTX 4060 официально появятся на полках магазинов уже через несколько дней, а именно 29 июня.