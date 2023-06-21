Кроме всего прочего, в списке поддерживаемых видеоадаптеров появились RTX 4060 Ti, RTX 4060 и RX 7600.

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Сегодня состоялся релиз свежей версии популярной утилиты GPU-Z, предназначенной для сбора информации и диагностики графической подсистемы, получившей порядковый номер 2.54.0, о чём сообщают специалисты ресурса TechPowerUp.

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Источник изображения: TechPowerUp

В новой версии ПО разработчики внедрили поддержку для не так давно вышедших видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, AMD Radeon RX 7600, готовящейся к своему дебюту GeForce RTX 4060 и ряда других моделей: L4, L40-2Q, RTX 4000 SFF Ada, GeForce RTX 3060 на базе чипа GA104-B, AMD Radeon Pro W7900, W7800, Radeon E8860, Intel Flex 140, Arc Pro A60, A60M, Iris Xe Max 100, «встройки» Raptor Lake, Ryzen Phoenix Radeon 700M, Ryzen Z1 Extreme, а также мобильных GeForce RTX 3060 6 Гбайт на основе GA107-B, RTX 3060 4 Гбайт, RTX 5000 Ada, RTX A500 и RTX 2000 Ada.

Кроме того, утилита «подружилась» с GPU Sparkle, обзавелась графами «Транзисторы» и «Дата выпуска» в выводе XML-дампа и датчиками задействования полосы пропускания видеопамяти для графических адаптеров Intel Arc.

Помимо этого, специалисты TechPowerUp исправили информацию о размере кристалла для графических процессоров NVIDIA AD107, AD106, AD104, AD102, данные о количестве транзисторов для мобильной GeForce RTX 4070 на базе GPU AD106, устранили ложное обнаружение GF116 при фактическом присутствии GF119, починили мониторинг питания на Intel Arc, а также внесли ряд других изменений и улучшений.

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Ознакомиться со всем списком нововведений и скачать свежую версию утилиты имеется возможность на сайте TechPowerUp.