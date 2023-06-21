Дизайн новинки сочетает в себе белые и голубые цвета.

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Китайская компания Yeston продолжает радовать владельцев светлых сборок, представив очередную модель с белой печатной платой, информирует компьютерную общественность ресурс VideoCardz.

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По информации источника, к уже представленным на рынке графическим адаптерам Yeston Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4080 серии Sakura Sugar, снабжённым белой PCB, присоединилась ещё одна модель, а именно GeForce RTX 4060 Ti Game Ace.

Источник изображений: Yeston, VideoCardz

Кожух новинки выполнен в бело-голубых тонах, а система охлаждения снабжена тремя вентиляторами. Помимо приятного внешнего вида похвастаться модели особо и нечем: видеокарта не оснащена ни двойным BIOS, ни красочной RGB-подсветкой, а лишь скромным голубым LED.

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Стоимость модели колеблется в пределах от 3099 до 3299 юаней (около 36-39 тысяч рублей), а о технических характеристиках продукта производитель пока что не сообщает.