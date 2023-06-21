В преддверии скорого выхода очередной модели NVIDIA семейства Ada Lovelace в лице GeForce RTX 4060 в сети появились первые результаты тестирования предстоящей новинки: как сообщает ресурс VideoCardz, ещё не вышедшая официально видеокарта была замечена Twitter-ботом BenchLeaks в известном тестовом пакете Geekbench 6.
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Источник изображения: Wccftech
Согласно представленным данным, игровой видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 4060 в паре с настольным процессором Intel Core i5-13600K в дисциплинах OpenCL и Vulkan смог набрать 105630 и 99419 очков, обогнав своего конкурента из стана AMD, а именно Radeon RX 7600, в среднем на 31.7 и 4.2 % соответственно.
Источник изображений: Geekbench
Что касается противостояния между моделями NVIDIA двух поколений, то в сравнении со средними показателями GeForce RTX 3060 представительница Ada Lovelace оказалась быстрее на 17-18 %.
Стоит напомнить, что геймерский графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4060 основан на чипе AD107-400, снабжённом 3072 CUDA-ядрами и функционирующем на частоте 2.46 ГГц в boost-режиме, а также оснащается 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 17 ГГц и шиной в 128 бит. Интерфейс подключения новинки ограничен 8 линиями PCIe 4.0, что в теории может привести к снижению производительности для владельцев систем, оснащенных лишь PCIe версии 3.0 и ниже.
Ожидается, что первые модели GeForce RTX 4060 поступят в продажу уже 29 июня по рекомендованной стоимости $299/€329.