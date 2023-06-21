Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 4060 оказалась до 32 % быстрее Radeon RX 7600 в первых тестах Geekbench
Кроме того, новинка превзошла свою предшественницу на 17-18 %.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

В преддверии скорого выхода очередной модели NVIDIA семейства Ada Lovelace в лице GeForce RTX 4060 в сети появились первые результаты тестирования предстоящей новинки: как сообщает ресурс VideoCardz, ещё не вышедшая официально видеокарта была замечена Twitter-ботом BenchLeaks в известном тестовом пакете Geekbench 6.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, игровой видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 4060 в паре с настольным процессором Intel Core i5-13600K в дисциплинах OpenCL и Vulkan смог набрать 105630 и 99419 очков, обогнав своего конкурента из стана AMD, а именно Radeon RX 7600, в среднем на 31.7 и 4.2 % соответственно.

Источник изображений: Geekbench

Что касается противостояния между моделями NVIDIA двух поколений, то в сравнении со средними показателями GeForce RTX 3060 представительница Ada Lovelace оказалась быстрее на 17-18 %.

Стоит напомнить, что геймерский графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4060 основан на чипе AD107-400, снабжённом 3072 CUDA-ядрами и функционирующем на частоте 2.46 ГГц в boost-режиме, а также оснащается 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 17 ГГц и шиной в 128 бит. Интерфейс подключения новинки ограничен 8 линиями PCIe 4.0, что в теории может привести к снижению производительности для владельцев систем, оснащенных лишь PCIe версии 3.0 и ниже.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Ожидается, что первые модели GeForce RTX 4060 поступят в продажу уже 29 июня по рекомендованной стоимости $299/€329.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #radeon rx 7600 #geforce rtx 4060
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Видеокарта GeForce RTX 4060 обнаружилась в бенчмарке Geekbench
NVIDIA GeForce RTX 4060 до 18% быстрее RTX 3060 в первых тестах Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
27
Танки Leopard вновь пошли в наступление, но один из них потерял пушку в результате попадания ПТУР
8
ВСУ для спасения от российских ПТУР стали использовать тактику "пылевого торнадо"
10
Залужный посетил передовую и провёл совещание группировки войск в горячей точке - Видео
17
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
9
FPV-дрон "Владлен Татарский" за 65 тыс поразил два американских броневика MAXXpro ценой 175 млн руб
3
The Drive: экипаж Ка-52 вернулся на базу с оторванным хвостом показав потрясающую живучесть [Видео]
13
ISW допускают приостановление контрнаступления с возможным его возобновлением
11
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о пострадавшем имидже российской армии
26
Начаты съемки комедии «Соседка» для канала ТНТ
2
Coinbase обвинила SEC в игнорировании предписания суда
+
CNN: Российская авиация препятствует украинскому контрнаступлению
3
Гендиректор AMD: больше новостей о ROCm на видеокартах Radeon ожидается в ближайшее время
1
Кулеба заявил, что предоставленного Западом оружия будет недостаточно до тех пор, пока Украина не победит
2
Очередной Leopard 2 был поражён на Запорожском направлении при помощи дрона-камикадзе — видео
11
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
22
Российский боец уничтожил Leopard 2 из гранатомёта и получил премию в 1 000 000 рублей
3
Мы не будем обсуждать вопрос членства Украины в НАТО на июльском саммите - Столтенберг
+
Российские военные вблизи продемонстрировали трофейный колёсный танк AMX-10RC
4
Китайский полковник счёл отступления из-под Киева, Харькова и Херсона неверными
9

Популярные статьи

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к массовым отключениям энергии на Юге и затруднениям у ВСУ
6
Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
12
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
34
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
19
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
40
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
6
В США назвали российский вертолет Ка-52М «Аллигатор» суперхищником и убийцей западных танков
7
Как я создавал простой тест производительности, но получился аналог AIDA64 для Linux дистрибутивов
2
Контрнаступление развенчало миф о превосходстве техники НАТО
22

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_308
14:46
Сырский наш, владимирский, пацан. Отлично справляется с удохлением укро-наци об Армию России. Так держать!
Курс биткоина укрепился до шестинедельного максимума
Батя шешенбека
14:45
Amd 3600 и память 2133 для bf 2042 даже 25 кадров не выдадут
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Саша
14:44
ботов нагнали, жуть
Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
Александр Трофимов
14:42
Судя по тому как ты пишешь, тебе лет 12 от силы. Понятное дело, во времена сессионнок, всяких варзон, фортнайтов и прочих графонистых игр, игра 2009 года выглядит не очень. Но когда мы играли в неё на...
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
Макеев Никита
14:37
Неужели Россия выведет войска из Украины, если африканцы скажут? Если так, то это действительно укрепит авторитет Чёрного континента на международной арене.
Миротворческая позиция Африки по Украине укрепила важность Чёрного континента на международной арене
Герман Проклов
14:33
а бангладешские ученые создали палку-копалку робота, которая сама находит съедобные корешки и приносит владельцу, ориентируясь по GPS
Российские ученые создали препарат, сглаживающий последствия опьянения
Vorvort
14:33
Хороший момент доя закупки альтов на низах.
Индекс доминирования биткоина растет. Что это значит для других криптовалют
Роман Каруна
14:32
А когда это Сибирь китайцам принадлежала? Россия отжимала ее у потомков Золотой орды, а не у Китая. Да и с Дальним Востоком похожая история.
Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
Герман Проклов
14:31
а чукотские ученые выяснили, что секс с ежиками продлевает жизнь минимум на 15 лет
Австралийские ученые выяснили, что повышенный таурин замедляет старение
DeathWish
14:25
Для ретрогейминга можно и без отдельной видухи обойтись. А вот к ПЕЧ970 надо и б/п соответствующий, однако. Когда это все осталось "от былых времен" - это одно, а вот когда встает вопрос, что надо что...
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем