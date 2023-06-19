Данное решение должно упростить процесс установки и улучшить внешний вид сборки.

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Всё больше производителей изменяют конструкцию своих видеокарт таким образом, чтобы скрыть кабели дополнительного питания от глаз пользователей: так, компания Inno3D явила миру несколько моделей видеоадаптеров с архитектурой Ada Lovelace, получивших новый дизайн в разрезе организации разъёмов дополнительного питания.

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Согласно официальному пресс-релизу, размещённому на страницах ресурса VideoCardz, ассортимент Inno3D расширился моделями GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060 серий Twin X2/OC White Edition со скрытыми кабелями дополнительного питания — новинки снабжаются частично съёмной задней панелью, благодаря чему осуществляется доступ к 8-контактному коннектору.

Источник изображений: VideoCardz, Inno3D

По словам производителя, данное нововведение позволит значительно улучшить внешний вид сборки, упростить процесс подсоединения, а также исключить возможные неполадки от излишних изгибов. Кроме того, видеокарты снабжаются кабелями белого цвета, что должно поспособствовать приданию системе единого внешнего вида и повышению визуальной привлекательности.

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Представители компании надеются, что их коллеги последуют данному примеру, снабдив свои продукты аналогичными решениями, тем самым «облегчив жизнь» рядовым пользователям.