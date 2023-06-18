Партнёры NVIDIA продолжают готовиться к дебюту GeForce RTX 4060, который должен состояться даже ранее, чем предполагалось: как сообщает ресурс VideoCardz, на официальном сайте MSI появилась информация и изображения четырёх новых моделей видеоадаптеров.
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Так, модельный ряд MSI пополнился парочкой GeForce RTX 4060 серии Gaming: новинки снабжены кожухом тёмного цвета, парой вентиляторов, и, судя по всему, RGB-подсветкой лишь непосредственно логотипа. Новые модели доступны в двух вариантах: GeForce RTX 4060 Gaming лишена заводского разгона, поэтому её GPU может работать на частоте до 2460 МГц в boost-режиме, в то время как GeForce RTX 4060 Gaming X способна разгоняться до показателя в 2595 МГц.
Кроме того, для обеих новинок доступен специальный «экстремальный» (extreme) режим с задействованием фирменного ПО, благодаря чему частотный «потолок» повышается до 2475 МГц для обычной модели и 2610 МГц для видеокарты с припиской «X».
Представительницы серии Ventus 2X Black более скромны в своих размерах (длина новинок составляет всего 20 см), при этом имея такое же количество вентиляторов, что и их «соплеменницы». Частотные параметры GPU данных моделей следующие: MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black может достигать значений в 2460/2475 МГц в режиме boost/extreme, а MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC — 2490/2505 МГц.
Источник изображений: MSI
Все представленные модели имеют в своём распоряжении 3072 ядра CUDA, 8 Гбайт памяти типа GDDR6 с эффективной частотой 17 ГГц при шине в 128 бит, снабжаются одним 8-контактным коннектором дополнительного питания, чего вполне хватает при уровне энергопотребления в 115 Вт, а также наделены тремя разъёмами DisplayPort 1.4a и одним HDMI.
Согласно имеющимся данным, первые модели GeForce RTX 4060 появятся на полках магазинов 29 июня с ценником, стартующим с отметки в $299.