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Проблема оплавления разъёмов 12VHPWR вновь напоминает о себе — теперь страдает блок питания
Остаётся надеяться, что таких случаев будет как можно меньше.
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Хотя бум новостей, касающихся фактов оплавления новомодных коннекторов 12VHPWR при их подключении к видеокартам GeForce RTX 4090, давно сошёл на нет, вероятно, благодаря стараниям специалистов NVIDIA и партнёров компании, разъяснивших пользователям, что именно они делают неверно в процессе подсоединения коннектора дополнительного питания, некоторые геймеры до сих пор сталкиваются с подобными неприятностями: как сообщает ресурс Wccftech, пользователь Reddit под ником Shiftyeyes67k обнародовал фотографии сгоревшего разъёма, однако в его случае пострадала вовсе не видеокарта, а блок питания.

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Как сообщает пользователь, в процессе своего использования блок питания be quiet! Dark Power 13 мощностью 1000 Вт стал причиной появления не слишком приятного запаха, а при попытке замены кабеля энтузиаст внезапно обнаружил, что разъём 12VHPWR оплавился со стороны БП — пострадал не только кабель, но и непосредственно само устройство.

Источник изображений: Reddit, Shiftyeyes67k

Специалисты ресурса Tom's Hardware связались с представителями компании, выпускающей комплектующие под брендом be quiet!, попросив разъяснить ситуацию, и получили ответ, в котором производитель уверил общественность, что уже знает о данном случае и подробно его расследует, а также рекомендует немедленно сообщать при возникновении подобных инцидентов.

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Стоит отметить, что несколькими днями ранее стало известно о появлении новых моделей блоков питания от MSI с цветовой маркировкой, которая должна облегчить процесс правильного подключения 16-контактных кабелей 12VHPWR — вполне возможно, что другие компании в будущем также воспользуются данной идеей.

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#12vhpwr
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