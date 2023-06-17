Соперники новинки в лице GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4070 по данному параметру будут явно позади.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Похоже, AMD всё же намерена в обозримом будущем явить на суд широкой компьютерной общественности долгожданные графические адаптеры серии Radeon RX 7800, на что намекает находка «сетевого детектива» под ником harukaze5719, сообщает ресурс VideoCardz.

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ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming

Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Так в базе данных Евразийской экономической комиссии были найдены записи о двух новых моделях Radeon RX 7800 XT серии Phantom Gaming от партнёра «красной команды», компании ASRock, одна из которых будет выполнена в чёрных тонах, как и её «соплеменница» в лице RX 7900 XT, а другая получит белый кожух.

Источник изображения: ЕЭК

Кроме того, в официальной документации можно почерпнуть и информацию касательно объёма видеобуфера будущих новинок — видеокарты будут наделены 16 Гбайт памяти, что может стать конкурентным преимуществом на фоне 12-гигабайтных моделей NVIDIA серии GeForce RTX 4070. Впрочем, в скором времени «зелёная команда» намерена представить GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гбайт видеопамяти «на борту», однако по уровню производительности она вряд ли будет соперничать с Radeon RX 7800 XT.

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Что касается технических характеристик RX 7800 XT, то информация о них пока что весьма туманна: чуть ранее AMD выпустила графический адаптер Radeon Pro W7800, предназначенный для профессионального применения и в теории являющийся «собратом» для предстоящей новинки, однако его «сердцем» стал чип Navi 31, в то время как для геймерской модели прочат Navi 32, наделённый 3840 потоковыми процессорами в максимальном своём исполнении.