Для этого специалисту пришлось использовать ряд ухищрений.

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Нежелание AMD радовать почитателей своей продукции новыми игровыми моделями видеокарт в среднем ценовом сегменте не мешает некоторым энтузиастам вовсю изучать возможности предстоящих новинок. Впрочем, для этого специалистам приходится идти на некоторые ухищрения: как сообщает сайт VideoCardz, специалист ресурса igor´sLAB опубликовал обзор ещё не вышедшей Radeon RX 7800 XT, которой, естественно, в его распоряжении не было — для своих изысканий энтузиаст использовал профессиональный графический адаптер Radeon Pro W7800.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Чтобы смоделировать предполагаемые характеристики Radeon RX 7800 XT, специалисту пришлось повысить уровень энергопотребления, частоты GPU и памяти, а также выделить область в 16 Гбайт из 32 Гбайт, имеющихся в наличии.

Таким образом, симуляция Radeon RX 7800 XT имела в своём распоряжении графический процессор, оснащённый 4480 потоковыми процессорами и работающий на частоте до 2.5 ГГц, 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 20 ГГц, а её уровень TBP достигал значения в 260 Вт.

Кроме того, тестовая система была снабжена настольным процессором AMD Ryzen 9 7950X, материнской платой MSI MEG X670E ACE и парой модулей оперативной памяти DDR5-6000 (CL30) общим объёмом в 32 Гбайт.

Изучив итоговые графики, можно отметить, что в разрешениях 1920x1080, 2560x1440 и 3840x2160 гипотетическая Radeon RX 7800 XT оказывается быстрее Radeon RX 6800 XT на 4.1, 8.0 и 12.5 % соответственно, а также берёт верх над Radeon RX 6900 XT и NVIDIA GeForce RTX 4070.

Источник изображений: VideoCardz, igor´sLAB

Естественно, стоит учесть, что подобная симуляция может не отражать реального положения дел, ведь профессиональная модель Radeon Pro W7800 не предназначена для игровых нагрузок, поэтому от реальной Radeon RX 7800 XT можно ожидать более весомых свершений.

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Впрочем, пока остаётся загадкой, выпустит ли AMD новинку в ближайшем будущем: по соотношению цены и производительности представительницы серии Radeon RX 6000 до сих пор вполне удовлетворяют не слишком требовательных геймеров, поэтому «красная команда» может не увидеть целесообразности в производстве более дорогих моделей ещё достаточно долгое время.