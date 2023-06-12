Похоже, NVIDIA порадует бережливых геймеров, ожидающих на скорое появление доступных моделей GeForce RTX 4060 на полках магазинов, уже в текущем месяце, по крайней мере об этом говорит документ, опубликованный инсайдером под ником MEGAsizeGPU и приоткрывающий завесу тайны над этапами запуска предстоящей новинки, подлинность которого подтверждают специалисты ресурса VideoCardz.
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Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Исходя из представленных данных, отправка GeForce RTX 4060 партнёрам компании началась уже сегодня, то есть 12 июня, первые обзоры новинок, предлагающихся по рекомендованным ценникам, должны появиться 28 июня, а днём позже (29 июня) состоится официальный дебют RTX 4060 вкупе с падением эмбарго на публикацию материалов, посвящённых изучению возможностей моделей, стоимость которых превышает MSRP.
Источник изображения: Twitter, MEGAsizeGPU
Кроме того, опубликованный документ сообщает компьютерной общественности и о примерных сроках появления в продаже модификации GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гбайт «на борту» — сие прекрасное событие должно состояться в июле.
Согласно имеющимся данным, игровой видеоадаптер GeForce RTX 4060 будет основан на графическом процессоре AD107-300, оснащённом 3072 ядрами CUDA и работающем на частоте 2.4 ГГц в boost-режиме, а также обзаведётся 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 17 ГГц при шине в 128 бит. Стоимость новинки будет стартовать с отметки в $299/€329.