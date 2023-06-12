Обновлённая модель стала тоньше и уже.

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

Ассортимент компании Gigabyte пополнился видеоадаптером с нестандартным дизайном: как сообщает ресурс VideoCardz, производитель выпустил модель со скрытым разъёмом дополнительного питания.

реклама

Источник изображения: VideoCardz, NAG Forums

По данным источника, ссылающегося на официальный сайт компании, помимо нестандартного расположения коннектора питания 12VHPWR, видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 отличается от «стандартной» модели и своими размерами: новинка стала тоньше (5.5 см против 7.0 см) и уже (13.6 см против 15.0 см). При этом длина осталась прежней и составляет 33.1 см.

Как и её «соплеменница», обновлённая модель наделена производительной системой охлаждения, снабжённой массивным радиатором и тремя вентиляторами, металлической задней панелью и двумя микросхемами BIOS. Сзади новинка имеет характерный вырез, в котором и «прячется» разъём дополнительного питания 12VHPWR. Подобная конструкция позволяет меньше беспокоиться о негативных последствиях, связанных с изгибом кабеля, однако дополнительная защитная крышка не помешала бы.

Источник изображений: Gigabyte

Модель не может похвастаться заводским разгоном: графический процессор видеокарты работает на референсной частоте в 2520 МГц. Кроме того, новинка, равно как и её «соплеменницы», снабжена 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц и 384-битной шиной.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Отмечается, что официально новый видеоадаптер представлен не был, однако он уже доступен для покупки, чем и воспользовался ряд китайских геймеров. При этом о стоимости новинки пока что ничего не говорится.