Похоже, вслед за производителями графических адаптеров «красной команды» партнёры NVIDIA также решили порадовать своих потенциальных клиентов, снизив ценники на некоторые модели видеокарт: так, несколько дней назад стало известно о снижении стоимости GeForce RTX 3070, а сегодня ресурс Wccftech рапортует о понижении цены RTX 4080 ниже уровня MSRP.
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Источник изображения: Newegg
Согласно представленной информации, игровую видеокарту PNY GeForce RTX 4080 XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB, снабжённую системой охлаждения с тремя вентиляторами и GPU с заводским разгоном, на заморской онлайн-площадке Newegg благодаря применению специального промо-кода можно заполучить всего за $1110, что на $90 ниже рекомендованного NVIDIA ценника.
Источник изображения: Wccftech, Newegg
Впрочем, её основная соперница из стана AMD в лице Radeon RX 7900 XTX, идущая нога в ногу с GeForce RTX 4080 в разрезе «стандартной» игровой производительности, имеет на 8 Гбайт больше видеопамяти и более приятный глазу ценник, стартующий с отметки в $960.
Модель же от NVIDIA традиционно сильна при задействовании технологии трассировки лучей, а также наделена поддержкой DLSS 3, которая зачастую превосходит FSR 2 по качеству изображения.